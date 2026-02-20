Piantedosi Impugneremo decisione sulla Sea Watch

Il ministro Piantedosi ha annunciato che impugnerà la recente decisione sulla Sea Watch, spiegando che il governo continuerà a contestare le sentenze che ritiene ingiuste. La causa deriva da un pronunciamento giudiziario che ha bloccato le operazioni della nave nel Mediterraneo. Piantedosi ha sottolineato l'importanza di rispettare il sistema giudiziario, ma anche di difendere le posizioni dello Stato in casi come questo. La vicenda riguarda le nuove restrizioni sui salvataggi in mare e le proteste che sono scoppiate in diverse città italiane.

ROMA (ITALPRESS) – “Noi fino ad ora, e continueremo a farlo valorizzando il sistema giudiziario che prevede tre gradi di giudizio, abbiamo praticato un confronto con questo tipo di sentenze impugnandole. Anche in questo caso faremo così”. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine dell'inaugurazione degli uffici del Nucleo Polmetro della Questura di Roma alla metro Termini, in merito alla Sea Watch. “Quello che chiamate ‘blocco navalè è un'ipotesi normativa che andrà nella aule parlamentari. Segnalo che con le politiche di questo governo c'è una progressiva riduzione degli arrivi irregolari, questo vuol dire che il complessivo delle iniziative che stiamo mettendo in campo, anche a prescindere dalle iniziative giudiziarie, sta dando ragione a quelle che sono le politiche del governo”, ha aggiunto il ministro.🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Migranti, Piantedosi: «Impugneremo la decisione su Sea Watch»

Leggi anche: Sea Watch, Piantedosi: «Impugneremo le sentenze sulla Ong»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.