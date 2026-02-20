Sensore in movimento sulla frana di Cazzaso | notte di monitoraggi in Carnia

Nella notte, un sensore installato sulla frana di Cazzaso si è mosso, segnalando un nuovo spostamento. La Protezione civile regionale ha confermato che durante le verifiche di questa mattina, venerdì 20 febbraio, è stato rilevato il movimento del dispositivo, che monitora costantemente la stabilità della frana. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con i tecnici che continuano a seguire attentamente ogni variazione. La frana di Cazzaso continua a destare preoccupazione tra le autorità locali e i residenti.

Cazzaso ancora al centro dell'attenzione. Nel bollettino di questa mattina, venerdì 20 febbraio, la Protezione civile regionale comunica che il sistema di monitoraggio e allertamento della frana ha registrato lo spostamento di un sensore. Non vengono segnalati cedimenti né situazioni di emergenza in atto, ma in un contesto di maltempo diffuso e terreno già fortemente sollecitato, ogni variazione strumentale viene seguita con la massima prudenza. Il versante, nel territorio comunale di Tolmezzo, è da anni oggetto di controlli costanti proprio per la sua fragilità. Nelle ultime ore la depressione che ha attraversato l'alto Adriatico ha interessato in modo particolare la fascia montana e pedemontana della provincia di Udine.