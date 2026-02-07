Maltempo frana sulla Vasanellese | notte di lavoro per liberare la strada

Questa notte, i vigili del fuoco e le squadre di emergenza sono intervenuti sulla provinciale 30 Vasanellese, tra Orte e Vasanello, dopo una frana causata dal maltempo. La strada è rimasta chiusa per diverse ore mentre si lavorava per rimuovere i detriti e mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito, ma la circolazione rimane rallentata. La pioggia continua a cadere, e le autorità monitorano la situazione in attesa di ulteriori interventi.

Il maltempo non dà tregua alla Tuscia e colpisce ancora la viabilità. Ieri 6 febbraio, intorno alle 21, la terra è scivolata sulla provinciale 30 Vasanellese, nel tratto tra Orte e Vasanello. Una frana all'altezza del chilometro 8,3 ha riversato fango e detriti sull'asfalto e obbligando i carabinieri a intervenire per chiudere immediatamente il traffico in entrambe le direzioni. Sul posto si è attivata subito la macchina dei soccorsi per gestire l'emergenza. I vigili del fuoco, insieme ai volontari della protezione civile, alla guardia di finanza e ai tecnici comunali di Orte hanno lavorato e vigilato per tutta la notte, monitorando il movimento franoso a monte della sede stradale che continuava a scaricare materiale.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

