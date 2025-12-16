Frana in via Borgoratti | carreggiata ristretta e monitoraggi in corso

Nella zona di via Borgoratti, lo scorso 31 ottobre, si è verificato lo spanciamento di un muraglione di sostegno, interessando i civici 66 e 68. La carreggiata è stata ristretta e sono in corso monitoraggi per valutare la stabilità dell’area e garantire la sicurezza di residenti e automobilisti.

Resta sotto osservazione la situazione in via Borgoratti, dove lo scorso 31 ottobre si è verificato lo spanciamento di un muraglione di sostegno a servizio dei condomini ai civici 66 e 68. In seguito alla segnalazione, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai tecnici del Comune di. Genovatoday.it

