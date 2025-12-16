Frana in via Borgoratti | carreggiata ristretta e monitoraggi in corso

Nella zona di via Borgoratti, lo scorso 31 ottobre, si è verificato lo spanciamento di un muraglione di sostegno, interessando i civici 66 e 68. La carreggiata è stata ristretta e sono in corso monitoraggi per valutare la stabilità dell’area e garantire la sicurezza di residenti e automobilisti.

Resta sotto osservazione la situazione in via Borgoratti, dove lo scorso 31 ottobre si è verificato lo spanciamento di un muraglione di sostegno a servizio dei condomini ai civici 66 e 68. In seguito alla segnalazione, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai tecnici del Comune di. Genovatoday.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Frana delle Ferriere, colpa della falda Frana in via Borgoratti: carreggiata ristretta e monitoraggi in corso - La frana si è verificata lo scorso 31 ottobre, quando i vigili del fuoco erano intervenuti per lo spanciamento di un muraglione ... genovatoday.it Nel Levante genovese continuiamo manutenzioni e potature. Tra ieri e oggi in Via Apparizione a Borgoratti. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.