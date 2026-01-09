Calciomercato Juve | pronta questa offerta per convincere Senesi a firmare da parametro zero

La Juventus ha preparato un’offerta mirata per convincere Marcos Senesi a trasferirsi a parametro zero. La società intende presentare un pacchetto competitivo e convincente, sperando di chiudere l’operazione nelle prossime settimane. La strategia mira a rafforzare la linea difensiva con un giocatore di esperienza, senza sostenere costi di acquisto. Restano da definire gli ultimi dettagli, in vista di un possibile accordo tra le parti.

. Si spinge per ingaggiare il difensore in scadenza col Bournemouth. Il futuro di Marcos Senesi sembra tingersi sempre più di bianconero. Il difensore argentino è ufficialmente entrato nella sua ultima fase di permanenza al Bournemouth: con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, il centrale è ormai pronto al grande salto in una big europea. La strategia della Juventus. Alla Continassa vige la massima allerta. Sebbene il calciatore sarà tecnicamente libero di accasarsi altrove dal primo luglio, la normativa gli consente di sottoscrivere un pre-accordo con la sua futura squadra già dal primo febbraio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com

