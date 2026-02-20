Sei prestigiosi concerti David Khrikuli inaugura il Festival Cameristico

David Khrikuli ha aperto il Festival Cameristico di Arezzo, causando grande entusiasmo tra il pubblico. La XXII edizione del festival si svolge con sei concerti di alto livello, portando artisti da tutto il mondo. L’evento, promosso dalla Fondazione Ivan Bruschi e dall’Associazione Musicisti Aretini, si tiene nella cornice storica della città. Khrikuli ha dato il via con un recital che ha attirato molti appassionati, rendendo la manifestazione un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica. La manifestazione prosegue fino a fine mese, offrendo altri spettacoli.

Torna ad Arezzo il Festival Cameristico Internazionale. La Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, lancia la XXI edizione del Festival Musicale Internazionale in collaborazione con l' Associazione Musicisti Aretini. Il programma vedrà le sale della Casa Museo ospitare 6 concerti che porteranno in città giovani musicisti di livello internazionale. L'inaugurazione il 6 marzo con la rivelazione del Concorso Fryderyk Chopin 2025, il pianista georgiano David Khrikuli (nella foto). Il programma musicale sarà incentrato sulla musica di Chopin. Il 20 marzo sarà la volta della violinista Sueye Park, vincitrice del Concorso Internazionale Sibelius, che accompagnata dal pianista Andrei Banciu propone musiche di Wieniawski, Schubert, Debussy e Brahms.