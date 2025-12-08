Da Massimo Sestini a David Khrikuli quattro esperienze con Firenze On Stage

Firenze, 8 dicembre 2025 - Il mese di dicembre si tinge di note e di teatro grazie a Firenze On Stage, che invita tutti a vivere quattro appuntamenti davvero speciali nello storico Teatro Niccolini di Firenze, cuore pulsante della proposta artistica dell'associazione. Domenica 14 dicembre, alle 20.30, sale sul palco del Niccolini un talento d'eccezione: David Khrikuli. Il giovanissimo interprete georgiano (2001) vincitore di numerosi premi internazionali, viene presentato direttamente da Firenze On Stage con un concerto che promette una prova pianistica di altissimo livello, dedicato al compositore polacco Fryderyk Chopin.

