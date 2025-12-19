Masterclass e concerti | a Mesagne torna il Freedom jazz festival
A Mesagne torna il Freedom Jazz Festival, giunto alla sua decima edizione. Organizzato dall’associazione Lydian APS con il sostegno di Puglia Culture e del Comune di Mesagne, l’evento offre masterclass, concerti e momenti di formazione, creando un’occasione unica di incontro tra musica, ricerca e giovani appassionati. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz e della sperimentazione, che unisce talento, innovazione e live performance in un’atmosfera coinvolgente.
L’associazione Lydian APS, con il sostegno di Puglia Culture e del Comune di Mesagne, presenta la decima edizione del Freedom Jazz Festival, manifestazione che unisce formazione, ricerca e performance dal vivo con un’attenzione particolare verso un pubblico giovane e curioso.Direttori artistici. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
