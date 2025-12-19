Masterclass e concerti | a Mesagne torna il Freedom jazz festival

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mesagne torna il Freedom Jazz Festival, giunto alla sua decima edizione. Organizzato dall’associazione Lydian APS con il sostegno di Puglia Culture e del Comune di Mesagne, l’evento offre masterclass, concerti e momenti di formazione, creando un’occasione unica di incontro tra musica, ricerca e giovani appassionati. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz e della sperimentazione, che unisce talento, innovazione e live performance in un’atmosfera coinvolgente.

masterclass e concerti a mesagne torna il freedom jazz festival

© Brindisireport.it - Masterclass e concerti: a Mesagne torna il Freedom jazz festival

L’associazione Lydian APS, con il sostegno di Puglia Culture e del Comune di Mesagne, presenta la decima edizione del Freedom Jazz Festival, manifestazione che unisce formazione, ricerca e performance dal vivo con un’attenzione particolare verso un pubblico giovane e curioso.Direttori artistici. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Pozzuoli, il jazz torna d’inverno: quattro concerti per la 17ª edizione del Festival Winter Classic & Jazz

Leggi anche: Torna il Festival "Contrappunto": Catania capitale del contrabbasso tra concerti e masterclass

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.