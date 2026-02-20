Il regime celebra il primo malato di Covid, un fatto accaduto sei anni fa, che ancora suscita polemiche. La cerimonia si svolge in modo ufficiale, con discorsi che rivendicano il successo della narrazione ufficiale. Le autorità sfruttano l’evento per rafforzare il loro controllo, ignorando le critiche sulla gestione della pandemia. Nel frattempo, molti cittadini ricordano le decisioni prese in quegli anni, che hanno portato a conseguenze drammatiche. La commemorazione si svolge davanti a un pubblico che ascolta senza protestare.

e le istituzioni tutte, che da quel giorno e per sempre le sbagliarono tutte, che si macchiarono di errori, omissioni, fino ad autentici crimini, si esaltano al ricordo: se la cantano e se la suonano: siamo stati stoici, eroici, abbiamo salvato il Paese, se non era per noi. Salvato non si direbbe, più chiudevano e vaccinavano e più la pandemia chissà come mai si dispiegava. Ma tutti eroi, le infermiere da Dubai come le istituzioni inadeguate, i medici fatti cavalieri da Mattarella e quelli finiti intubati, “adesso so cosa prova un paziente”.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La propaganda di regime non conosce limiti né di decenza né di colore politico: dopo sei anni si celebra, si festeggia “il primo malato di Covid”

