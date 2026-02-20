Dazi cosa succede adesso e qual è il possibile piano B di Trump che non sarà un passo indietro

Donald Trump ha deciso di mantenere ferme le sue posizioni sui dazi, nonostante la Corte Suprema americana abbia dichiarato illegittimi alcuni provvedimenti passati. La sua scelta arriva in un momento di tensioni commerciali globali e potrebbe portare a nuove tariffe su prodotti importati. Trump non intende fare passi indietro e sta valutando strategie alternative per difendere gli interessi degli Stati Uniti. La situazione resta in evoluzione e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Dopo l'annullamento dei dazi di Donald Trump, dichiarati illegittimi dalla Corte Suprema americana, la domanda che tutti si pongono è: cosa succederà adesso? Il colpo per l'amministrazione guidata dal Tycoon va detto, è duro. Ma difficilmente porterà ad un passo indietro rispetto alla politica delle tariffe lanciata sin dal suo insediamento alla Casa Bianca. Per Trump le tariffe sono un'architrave non solo della sua politica economica, ma anche di quella internazionale. La loro rilevanza l'ha spiegata Brett Kavanaugh, uno dei due giudici dissenzienti della Corte Suprema. A verbale, nella sentenza, ha fatto scrivere che adesso il presidente avrà un armamentario più povero per poter esercitare pressioni sui Paesi.