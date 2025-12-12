Tassa sui pacchi sui dazi l’Ue imita Trump ma a pagare sono le famiglie
L'Unione Europea ha adottato misure sui pacchi e sui dazi, seguendo l'esempio delle politiche protezionistiche degli Stati Uniti sotto l'amministrazione Trump. Questa strategia mira a rafforzare l'economia europea, ma rischia di ricadere sulle famiglie, che si trovano a sostenere i costi di una guerra commerciale che sembra riproporsi a livello continentale.
La lezione dei dazi statunitensi, evidentemente, non è servita. E così l’Ue replica le decisioni di Donald Trump per provare a spingere la propria economia penalizzando quella dei Paesi extra-europei. E penalizzando, soprattutto, i consumatori. Perché il dazio di 3 euro sui piccoli pacchi provenienti dai Paesi extra-Ue lo pagheranno proprio i cittadini europei. L’Ecofin ha confermato l’accordo sul costo aggiuntivo di 3 euro per i piccoli pacchi con valore inferiore ai 150 euro: un dazio che scatterà dall’1 luglio 2026. Una stangata sulle piccole spedizioni dell’e-commerce che finora erano esentate dai dazi doganali. Lanotiziagiornale.it
L’Ue introduce un dazio sui pacchi importati sotto i 150 euro - Dal primo luglio 2026 i pacchi importati nell'Unione europea sotto i 150 euro saranno soggetti a un dazio fisso di 3 euro. lettera43.it
Cos’è questa storia della tassa di 2 euro per pacchi sotto i 150 euro proposta dal Governo - L'emendamento colpirà tutte le spedizioni per evitare conflitti con le norme UE sui dazi doganali. greenme.itÈ in arrivo una tassa sui pacchi? «Sì. Il governo ha presentato un emendamento alla legge di Bilancio 2026. Se il testo verrà approvato al Senato e poi alla Camera, dal prossimo anno, scatterà una tassa di 2 euro su ogni pacco con valore dichiarato non su - facebook.com facebookDa luglio del 2026 i pacchi fino a 150 euro importati nell’Unione Europea avranno una tassa di 3 euro x.com