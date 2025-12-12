Tassa sui pacchi sui dazi l’Ue imita Trump ma a pagare sono le famiglie

L'Unione Europea ha adottato misure sui pacchi e sui dazi, seguendo l'esempio delle politiche protezionistiche degli Stati Uniti sotto l'amministrazione Trump. Questa strategia mira a rafforzare l'economia europea, ma rischia di ricadere sulle famiglie, che si trovano a sostenere i costi di una guerra commerciale che sembra riproporsi a livello continentale.

La lezione dei dazi statunitensi, evidentemente, non è servita. E così l’Ue replica le decisioni di Donald Trump per provare a spingere la propria economia penalizzando quella dei Paesi extra-europei. E penalizzando, soprattutto, i consumatori. Perché il dazio di 3 euro sui piccoli pacchi provenienti dai Paesi extra-Ue lo pagheranno proprio i cittadini europei. L’Ecofin ha confermato l’accordo sul costo aggiuntivo di 3 euro per i piccoli pacchi con valore inferiore ai 150 euro: un dazio che scatterà dall’1 luglio 2026. Una stangata sulle piccole spedizioni dell’e-commerce che finora erano esentate dai dazi doganali. Lanotiziagiornale.it

L’Ue introduce un dazio sui pacchi importati sotto i 150 euro - Dal primo luglio 2026 i pacchi importati nell'Unione europea sotto i 150 euro saranno soggetti a un dazio fisso di 3 euro. lettera43.it

Cos’è questa storia della tassa di 2 euro per pacchi sotto i 150 euro proposta dal Governo - L'emendamento colpirà tutte le spedizioni per evitare conflitti con le norme UE sui dazi doganali. greenme.it

È in arrivo una tassa sui pacchi? «Sì. Il governo ha presentato un emendamento alla legge di Bilancio 2026. Se il testo verrà approvato al Senato e poi alla Camera, dal prossimo anno, scatterà una tassa di 2 euro su ogni pacco con valore dichiarato non su - facebook.com facebook

Da luglio del 2026 i pacchi fino a 150 euro importati nell’Unione Europea avranno una tassa di 3 euro x.com