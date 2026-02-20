Sea Watch Piantedosi | Impugneremo le sentenze sulla Ong Blocco navale? È ipotesi normativa

Matteo Piantedosi ha annunciato che impugnerà le sentenze sulla Sea Watch, dopo averle definite inaspettate. La causa è la decisione della magistratura di accertare il ruolo delle navi ONG nel salvataggio dei migranti. Durante l’inaugurazione di una nuova sede della Questura a Roma, ha spiegato che il governo sta valutando anche un’eventuale normativa sul blocco navale. Piantedosi ha precisato che le ipotesi di legge sono ancora al vaglio e che si agirà in base alle decisioni future. La vicenda resta al centro del dibattito politico.

Le sentenze su Sea Watch verranno impugnate. Lo ha annunciato Matteo Piantedosi a margine dell'inaugurazione del nuovo ufficio territoriale della Questura di Roma alla stazione Termini. Nelle stesse ore in cui il Tribunale di Palermo ha disposto il maxi risarcimento alla ong tedesca da parte di tre ministeri per il caso della nave capitanata da Carola Rackete che a giugno 2019 forzò il blocco navale di Lampedusa, i giudici di Catania hanno sospeso il provvedimento di fermo di 15 giorni e la relativa multa per un'altra imbarcazione dell'organizzazione, scattato dopo un'operazione di salvataggio di 18 persone (compresi due bambini) lo scorso 25 gennaio.