Sea Watch Piantedosi | Impugneremo le sentenze sulla Ong

Matteo Piantedosi ha annunciato che impugneranno le sentenze contro Sea Watch, a causa delle decisioni giudiziarie sfavorevoli. L’annuncio è arrivato durante l’inaugurazione di un nuovo ufficio della Questura di Roma, vicino alla stazione Termini. Piantedosi ha spiegato che le sentenze vengono contestate perché ritengono ingiuste le accuse mosse alla ONG. La protesta nasce dopo le recenti sentenze che hanno bloccato le operazioni della nave Sea Watch nel Mediterraneo. La questione si inserisce in un confronto più ampio sulle politiche migratorie italiane.

Le sentenze su Sea Watch verranno impugnate. Lo ha annunciato Matteo Piantedosi a margine dell'inaugurazione del nuovo ufficio territoriale della Questura di Roma alla stazione Termini. Nelle stesse ore in cui il Tribunale di Palermo ha disposto il maxi risarcimento alla ong tedesca da parte di tre ministeri per il caso della nave capitanata da Carola Rackete che a giugno 2019 forzò il blocco navale di Lampedusa, i giudici di Catania hanno sospeso il provvedimento di fermo di 15 giorni e la relativa multa per un'altra imbarcazione dell'organizzazione, scattato dopo un'operazione di salvataggio di 18 persone (compresi due bambini) lo scorso 25 gennaio.