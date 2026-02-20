Sea Watch il braccio di ferro tra governo e magistrati continua Piantedosi | Impugneremo le sentenze

Sea Watch è al centro di una disputa tra il governo e i magistrati, dopo che le sentenze hanno ordinato l’accesso alle navi. Il ministro Piantedosi ha annunciato che impugneranno le decisioni giudiziarie, come già fatto in passato. La causa principale riguarda le restrizioni imposte ai salvataggi e alle operazioni di soccorso in mare. La tensione tra le parti si intensifica, mentre le autorità ribadiscono la volontà di difendere le proprie posizioni. La questione resta aperta e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

«Noi fino adesso, e continueremo a farlo, abbiamo praticato il confronto con questo tipo di sentenze impugnandole, quindi valorizzando il sistema giudiziario che prevede tre gradi di giudizio e quando è stato possibile l’abbiamo impugnato, quindi anche in questo caso faremo così». Queste le parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sulle recenti sentenze che riguardano le navi della ong Sea Watch. «Quello che voi chiamate blocco navale è un’ipotesi normativa che adesso farà il suo giro nelle aule parlamentari e quindi è una cosa completamente diversa – ha aggiunto – Io segnalo solo che con le politiche di questo governo c’è una progressiva riduzione degli arrivi irregolari.🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Sea Watch, Piantedosi: «Impugneremo le sentenze sulla Ong»

Leggi anche: Piantedosi: "Impugneremo sentenze su Sea watch"

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.