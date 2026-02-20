Piantedosi | Impugneremo sentenze su Sea watch

Il ministro Piantedosi ha annunciato che impugnerà le decisioni giudiziarie sulla Sea Watch. La causa riguarda le sentenze che, a suo avviso, limitano le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. Piantedosi sottolinea che il governo continuerà a contestare in tribunale queste sentenze, come ha fatto in passato, sfruttando tutti i gradi di giudizio disponibili. La linea del ministero rimane rigida: si continuerà a difendere le misure adottate contro le interdizioni giudiziarie. La strategia si concentra sulla tutela delle politiche di sicurezza e controllo delle frontiere.

"Noi fino adesso, e continueremo a farlo, abbiamo praticato il confronto con questo tipo di sentenze impugnandole, quindi valorizzando il sistema giudiziario che prevede tre gradi di giudizio e quando è stato possibile l'abbiamo impugnato, quindi anche in questo caso faremo così". Così Matteo Piantedosi a margine dell'inaugurazione del nuovo ufficio territoriale della Questura di Roma alla Stazione Termini interpellato sulle recenti sentenze che riguardano le navi della ong Sea Watch. "Quello che voi chiamate blocco navale è un'ipotesi normativa che adesso farà il suo giro nelle aule parlamentari e quindi è una cosa completamente diversa - ha aggiunto - Io segnalo solo che con le politiche di questo governo c'è una progressiva riduzione degli arrivi irregolari.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

