Sea Watch Governo in Appello | 70mila euro contestati riapre il caso

Il Governo ha deciso di fare appello contro le sentenze che condannano lo Stato a pagare 70.000 euro a Sea Watch. La causa nasce da un procedimento legale iniziato alcuni mesi fa, quando l’organizzazione ha richiesto un risarcimento per presunti ritardi nelle operazioni di salvataggio. Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, ha spiegato che il ricorso mira a contestare le modalità di calcolo del risarcimento e a chiarire le responsabilità dello Stato. La vicenda ora torna in tribunale, lasciando aperta la questione legale.

Sea Watch, il Governo in Appello: Impugnate le Sentenze per un Risarcimento di 70.000 Euro. Il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato l'intenzione di ricorrere contro le sentenze che condannano lo Stato italiano a risarcire l'organizzazione non governativa Sea Watch per un totale di 70.000 euro, oltre agli interessi legali. La decisione, legata al cosiddetto "caso Rackete", riapre il dibattito sulle responsabilità delle autorità italiane nel soccorso in mare e sulla gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo. L'azione legale mira a contestare le decisioni che il governo considera in contrasto con le proprie politiche di contrasto all'immigrazione irregolare.