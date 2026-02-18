Sea Watch risarcita | 76mila euro per il fermo del 2019 a Lampedusa governo Meloni contrariato dalla sentenza

Sea Watch riceve 76mila euro di risarcimento a Palermo, dopo il fermo del 2019 a Lampedusa. La sentenza stabilisce che diversi ministeri italiani devono pagare questa somma all’organizzazione non governativa, accusata di aver subito ingiustizie durante le operazioni di salvataggio. Il governo Meloni si oppone alla decisione e fa sapere di considerarla sbagliata. La sentenza ha suscitato polemiche tra chi sostiene la tutela dei diritti umani e chi invece difende le politiche migratorie del paese. La vicenda continua a far discutere l’opinione pubblica.

Sea Watch, la Sentenza Shock: 76mila Euro di Risarcimento e la Reazione del Governo. Palermo ha emesso una sentenza che obbliga diversi ministeri italiani a risarcire l’organizzazione non governativa Sea Watch con 76mila euro. Il provvedimento, giunto il 18 febbraio 2026, riguarda i danni subiti dalla nave Sea Watch 3 a seguito del fermo amministrativo nel 2019, dopo l’approdo contestato a Lampedusa. La decisione ha scatenato una reazione immediata del governo Meloni, che ha definito la sentenza “assurda”. Il Contesto: L’Approdo a Lampedusa e l’Arresto di Carola Rackete. Il caso risale al 29 giugno 2019, quando la comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete, prese una decisione che avrebbe acceso un acceso dibattito nazionale e internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

