Sea Watch risarcita | 76mila euro per il fermo del 2019 a Lampedusa governo Meloni contrariato dalla sentenza
Sea Watch riceve 76mila euro di risarcimento a Palermo, dopo il fermo del 2019 a Lampedusa. La sentenza stabilisce che diversi ministeri italiani devono pagare questa somma all’organizzazione non governativa, accusata di aver subito ingiustizie durante le operazioni di salvataggio. Il governo Meloni si oppone alla decisione e fa sapere di considerarla sbagliata. La sentenza ha suscitato polemiche tra chi sostiene la tutela dei diritti umani e chi invece difende le politiche migratorie del paese. La vicenda continua a far discutere l’opinione pubblica.
Sea Watch, la Sentenza Shock: 76mila Euro di Risarcimento e la Reazione del Governo. Palermo ha emesso una sentenza che obbliga diversi ministeri italiani a risarcire l’organizzazione non governativa Sea Watch con 76mila euro. Il provvedimento, giunto il 18 febbraio 2026, riguarda i danni subiti dalla nave Sea Watch 3 a seguito del fermo amministrativo nel 2019, dopo l’approdo contestato a Lampedusa. La decisione ha scatenato una reazione immediata del governo Meloni, che ha definito la sentenza “assurda”. Il Contesto: L’Approdo a Lampedusa e l’Arresto di Carola Rackete. Il caso risale al 29 giugno 2019, quando la comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete, prese una decisione che avrebbe acceso un acceso dibattito nazionale e internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Sea-Watch risarcita con 76mila euro: la giustizia condanna lo Stato per il fermo della nave a Lampedusa nel 2019.Il tribunale di Palermo ha stabilito che lo Stato italiano deve pagare 76 mila euro a Sea-Watch, condannandolo per il blocco della nave a Lampedusa nel 2019.
Sea Watch, per i giudici il fermo fu illegittimo: Italia condannata a pagare 76mila euro. Meloni: “Senza parole”Il tribunale di Palermo ha stabilito che il fermo della nave Sea Watch 3 nel giugno 2019 fu illegittimo, causando un risarcimento di 76mila euro all’organizzazione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: 'Fermo illegittimo, Italia risarcisca 76mila euro a Sea Watch'; Seawatch, i magistrati danno ragione a Carola: lo Stato deve risarcire la ONG; Migranti, Speranzon (FdI): da Magistratura ennesimo attacco ad attività Governo Meloni; Il referendum contro il pre-giudizio | Libero Quotidiano.it.
Sea-Watch vince in tribunale: lo Stato condannato a risarcire la ong per il fermo illegittimo del 2019Il Tribunale civile di Palermo ha condannato lo Stato italiano a risarcire la ong tedesca Sea-Watch con oltre 76mila euro per i danni patrimoniali subiti in seguito al fermo amministrativo della nave ... globalist.it
L’Italia deve risarcire Sea-Watch per oltre 76mila euro per fermo illegittimo: cosa dice il tribunale di PalermoIl tribunale di Palermo ha stabilito che lo Stato deve risarcire Sea-Watch per oltre 76mila euro, riconoscendo illegittimo il fermo amministrativo della ... fanpage.it
"Fermo illegittimo, lo Stato deve pagare". Carola Rackete e Sea Watch vincono in tribunale: la reazione di Salvini >> https://buff.ly/NcUjUyB facebook
Cari italiani, dovete pagare 76 mila euro (dei vostri soldi!) alla ONG Sea Watch, quella di Carola Rackete: lo ha deciso il Tribunale di Palermo. Vi pare normale Come diceva il grande Gino Bartali, “l’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare”! Il 22-23 marzo si va a vot x.com