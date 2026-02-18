Caso Carola Rackete lo Stato dovrà pagare 76mila euro di risarcimento per il sequestro della Sea Watch

Il tribunale di Palermo ha deciso che lo Stato deve pagare 76mila euro di risarcimento alla ONG Sea Watch, dopo il sequestro della nave Sea Watch 3 nel giugno 2019. La causa nasce dal fermo forzato dell’imbarcazione, che bloccò l’attività di salvataggio di migranti nel Mediterraneo. La sentenza si basa sulla violazione dei diritti della ONG durante il sequestro. La decisione riguarda anche i danni morali subiti dall’equipaggio. La vicenda si è conclusa con questa importante liquidazione.

Il tribunale di Palermo ha stabilito che la ong Sea Watch dovrà essere risarcita dallo Stato per oltre 76mila euro per il fermo subito dalla nave Sea Watch 3, nel giugno del 2019. L’episodio fa riferimento al caso legato all’allora comandante della nave Carola Rackete, che il 29 giugno di quell'anno forzò il blocco navale di Lampedusa per far sbarcare 42 migranti nell’isola. Adesso lo Stato dovrà risarcire le spese patrimoniali documentate, sostenute tra ottobre e dicembre del 2019, quindi spese portuali e di agenzia, carburante per mantenere la nave attiva, e spese legali. La nave è stata trattenuta dal 12 luglio al 19 dicembre del 2019. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Le decisioni delle toghe hanno portato alla condanna della Ong Sea Watch, che riceverà 76 mila euro di risarcimento.

Il tribunale di Palermo ha deciso che lo Stato deve pagare oltre 76mila euro alla Ong Sea Watch.

