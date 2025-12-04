Inclusione 328mila euro agli USR per studenti con disabilità e BES Decreto con riparto e criteri
Con il Decreto Direttoriale n. 3586 del 26 novembre 2025, il Ministero ha definito i criteri per l’assegnazione e l’utilizzo di risorse economiche destinate al potenziamento delle azioni rivolte a studenti con disabilità o bisogni educativi speciali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
