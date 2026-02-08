La settimana dedicata alle discipline Stem mette in evidenza un problema ancora aperto: poche ragazze scelgono queste materie. Solo un quinto degli studenti che si laurea in un percorso triennale in ambito tecnico-scientifico sono donne. Un dato che si mantiene sotto la media Ocse e che richiede interventi concreti per cambiare le cose.

Solo il 21% degli studenti si laurea (alla triennale) in un percorso Stem, ovvero nelle materie tecnico-scientifiche, dato ancora inferiore alla media Ocse. E resta forte il divario di genere. Emerge dal Focus sulle carriere femminili redatto nel 2025 dall’Ufficio di Statistica del Ministero dell’Università e della Ricerca che fotografa il 2023 quando le studentesse, pur rappresentando oltre la metà della popolazione degli iscritti e dei laureati in Italia come nella media europea, nel settore Stem risultavano meno rappresentate a tutti i livelli e gradi accademici. Anche a Milano l’ultimo Bilancio di genere del Politecnico mostra come, nonostante i passi avanti, il gap ci sia ancora: se in Ingegneria biomedica c’è stato il sorpasso (58% donne e 42% uomini) in tutti gli altri corsi non è stata ancora raggiunta la parità, la percentuale di donne va dal 45,12% per Ingegneria ambientale al 38% di Ingegneria chimica, per scendere fino al 13, 20% di Ingegneria dell’automazione e al 12,76% di Ingegneria meccanica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La settimana delle discipline Stem. Divario di genere da superare. E le sceglie ancora uno su cinque

Approfondimenti su Stem Discipline

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Stem Discipline

Argomenti discussi: Al via la Settimana nazionale delle discipline STEM, Valditara: Una leva strategica per il futuro del Paese; Settimana nazionale 2026 delle discipline scientifiche (STEM); L’Università di Parma per la Settimana nazionale STEM; Mur, al via la Settimana nazionale per le Stem. Dedica speciale ai ricercatori italiani nell'Artico.

Al via la Settimana nazionale delle discipline STEM, Valditara: Una leva strategica per il futuro del PaeseHa preso il via oggi, 4 febbraio, la Settimana nazionale delle discipline STEM, istituita dalla legge n. 187 del 2023 e in programma fino all’11 febbraio, in coincidenza con la Giornata internazionale ... orizzontescuola.it

Settimana nazionale STEM: focus sulla ricerca artica e innovazioni scientifiche.Ritorna la Settimana Nazionale delle Discipline STEM ROMA (ITALPRESS) – La Settimana Nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ... sicilianews24.it

Marta Schifone, prima firmataria della legge che ha istituito la settimana Stem anche per «per trasmettere la bellezza della scienza, e anche le grandi opportunità che può donare» facebook

Nel corso della Settimana nazionale delle STEM offriamo uno sguardo del lavoro e dell’impegno delle ricercatrici e dei ricercatori italiani impegnati nello studio dell’Artico. #SettimanaSTEM x.com