STEM al femminile | Sirm chiede valorizzazione competenze superare il divario di genere e sostenere il welfare
La presidente della Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica, Nicoletta Gandolfo, chiede di valorizzare di più le competenze femminili nelle STEM. Durante un convegno, ha ricordato che le donne rappresentano solo il 36% degli addetti e appena il 24% nel settore dell’intelligenza artificiale. Gandolfo insiste sulla necessità di superare il divario di genere e di sostenere il welfare per favorire una maggiore partecipazione femminile in queste discipline.
La presidente nazionale della Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica (Sirm), Nicoletta Gandolfo, ha sottolineato l’importanza di una maggiore presenza femminile nelle discipline STEM – scienza, matematica, fisica, ingegneria e, più recentemente, anche arte – evidenziando come solo il 36% degli addetti a questi settori sia costituito da donne e solo il 24% nel campo dell’intelligenza artificiale. L’appello è giunto nel corso di un convegno organizzato a Milano dalla Sirm in collaborazione con la Fondazione Bracco, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza.🔗 Leggi su Ameve.eu
La settimana delle discipline Stem. Divario di genere da superare. E le sceglie ancora uno su cinque
La settimana dedicata alle discipline Stem mette in evidenza un problema ancora aperto: poche ragazze scelgono queste materie.
Solo un universitario su quattro in Europa sceglie le discipline Stem: aziende in difficoltà e divario di genere persistente secondo lo studio Deloitte presentato al Parlamento Ue
