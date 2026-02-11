STEM al femminile | Sirm chiede valorizzazione competenze superare il divario di genere e sostenere il welfare

La presidente della Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica, Nicoletta Gandolfo, chiede di valorizzare di più le competenze femminili nelle STEM. Durante un convegno, ha ricordato che le donne rappresentano solo il 36% degli addetti e appena il 24% nel settore dell’intelligenza artificiale. Gandolfo insiste sulla necessità di superare il divario di genere e di sostenere il welfare per favorire una maggiore partecipazione femminile in queste discipline.

