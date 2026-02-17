Sebastiano Vernazza ha spiegato che la lotta per lo Scudetto tra Inter e Milan si complica a causa del calendario, che potrebbe favorire una delle due squadre. La sua analisi si concentra sulle partite chiave in arrivo e su come le sfide programmate potrebbero influenzare il risultato finale. In particolare, ha sottolineato come gli impegni ravvicinati e i turni di riposo possano fare la differenza tra le due contendenti.

Sebastiano Vernazza, giornalista sportivo de 'La Gazzetta dello Sport', in un editoriale pubblicato sulla 'rosea' oggi in edicola ha, di fatto, tolto il Napoli (50 punti in classifica dopo 25 giornate di Serie A) dalla corsa Scudetto con Milan (53 punti, ma una gara in meno) e Inter (61). "La corsa per il titolo è diventata una questione privata tra Inter e Milan", ha sostenuto Vernazza nel suo articolo anche se, logicamente, bisognerà vedere se il Diavolo di Massimiliano Allegri, domani sera, batterà il Como a 'San Siro' nel recupero, riducendo ulteriormente il disavanzo dalla vetta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Vernazza: "Scudetto, questione tra Inter e Milan. Il fattore calendario potrebbe pesare"

