Scossa di terremoto magnitudo 4,5 | percepita anche molto lontano

Un terremoto di magnitudo 4,5 ha scosso la zona, causando timori tra la popolazione. La causa è ancora da accertare, ma l’evento è stato avvertito anche a diversi chilometri di distanza. Le case hanno vibrato per alcuni secondi, e molte persone sono scese in strada preoccupate. Le autorità stanno controllando le strutture più vulnerabili e invitano alla massima prudenza. Nessun danno grave è stato segnalato finora, ma la terra continua a tremare in alcune zone. La terra ha deciso di restare instabile questa sera.

La terra ha tremato all'improvviso, con una scossa netta e profonda che ha interrotto la quiete della serata. In pochi istanti finestre e oggetti hanno vibrato, mentre un boato sordo, percepito da molti come provenire dal sottosuolo, ha fatto alzare lo sguardo e fermare ogni attività quotidiana. Chi si trovava in casa ha avvertito un movimento oscillatorio, breve ma deciso, capace di lasciare dietro di sé un senso diffuso di inquietudine. Nei minuti successivi, tra telefonate e controlli reciproci, la preoccupazione ha lasciato spazio al bisogno di capire l'entità dell'evento.