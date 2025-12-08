Terremoto scossa molto forte | magnitudo 4.0

Il silenzio della notte basca si è incrinato all’improvviso, quando una scossa breve ma potente ha attraversato le colline intorno ad Álava, facendo vibrare finestre e sollevando la paura di chi stava dormendo. È accaduto pochi minuti dopo mezzanotte, quando molte persone hanno raccontato di essersi svegliate di colpo, convinte che qualcosa fosse esploso nelle vicinanze, un rumore secco e doppio che ha attraversato le case come un’onda. Nei paesi intorno a Iruña de Oca, i residenti hanno aperto le porte per capire cosa stesse succedendo, trovandosi immersi in un silenzio sospeso, rotto solo dalle domande dei vicini scesi in strada. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

