Superbatterio resistente agli antibiotici scoperto in Transilvania | è congelato da 5000 anni

Un team di scienziati dell’Accademia rumena ha individuato un batterio resistente agli antibiotici in Transilvania, rimasto congelato per oltre 5.000 anni. Il reperto, trovato in un ghiacciaio vicino ai Monti Apuseni, potrebbe contenere geni utili per sviluppare nuove cure. La scoperta apre nuove strade nella lotta contro le infezioni difficili da curare.

Un ceppo batterico, rimasto ghiacciato per 5.000 anni, è stato scoperto dai ricercatori dell’Accademia rumena. La possibile minaccia proveniente dal passato è rimasta per millenni congelata nella grotta sotterranea di Sc?ri?oara, in Transilvania, regione storica rumena. Dopo aver estratto un campione, i ricercatori hanno testato la reazione con dieci antibiotici comuni, tra cui quelli utilizzati per curare la tubercolosi, la colite e le infezioni del tratto urinario. Il dato preoccupante, emerso dai test, è che il ceppo, seppur risalente a cinque millenni fa, è resistente a tutti gli antibiotici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

