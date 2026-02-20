Scoperto il meccanismo naturale che spegne l’infiammazione

Gli scienziati dell'University College di Londra hanno scoperto come il corpo spegne l'infiammazione grazie a un meccanismo naturale. Durante uno studio, hanno osservato che le cellule immunitarie rilasciano una sostanza che blocca la risposta infiammatoria quando il problema si risolve. Questo processo aiuta a prevenire danni ai tessuti e mantiene l'equilibrio nel corpo. La scoperta potrebbe portare a nuovi trattamenti per le malattie infiammatorie croniche. Gli esperti continuano a studiare come sfruttare questa reazione per migliorare le terapie.

Gli scienziati dell'University College di Londra hanno identificato un processo biologico che permette al corpo di spegnere l'infiammazione una volta che non è più necessaria. La scoperta, pubblicata su Nature Communications, potrebbe portare a trattamenti innovativi per malattie croniche che colpiscono milioni di persone in tutto il mondo. L'infiammazione è una risposta di difesa fondamentale, necessaria per proteggere l'organismo da infezioni e lesioni. Tuttavia, quando diventa cronica, può contribuire allo sviluppo di condizioni gravi come artrite, malattie cardiache e diabete. Finora, i meccanismi attraverso cui il corpo passa da uno stato infiammatorio attivo a una fase di guarigione non erano stati compresi chiaramente.