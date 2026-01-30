Scoperto meccanismo nascosto che impedisce efficacia trattamenti per tumore al pancreas

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Napoli “Federico II” ha scoperto un meccanismo nascosto che blocca l’efficacia dei trattamenti contro il tumore al pancreas. La scoperta potrebbe aprire nuove strade per migliorare le terapie e combattere questa forma di cancro, spesso difficile da curare. La ricerca è ancora in fase preliminare, ma rappresenta un passo importante contro una malattia troppo spesso associata a scarsa possibilità di sopravvivenza.

Un team di ricercatori dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, in collaborazione con il Policlinico Universitario “A. Cardarelli” di Napoli, ha identificato per la prima volta un meccanismo molecolare nascosto che spiega perché le terapie mirate al tumore al pancreas spesso falliscono. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista *Signal Transduction and Targeted Therapy*, ha messo in luce come alcune cellule tumorali del pancreas riescano a eludere gli effetti dei farmaci progettati per bloccarne la crescita, grazie a un sistema di difesa interno che si attiva in risposta allo stress provocato dalle terapie stesse. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scoperto meccanismo nascosto che impedisce efficacia trattamenti per tumore al pancreas Approfondimenti su Università Napoli Gianni Mazza: “Ho scoperto il tumore al pancreas per caso”. Come sta ora Carlo Vanzini e il tumore al pancreas: «Sono un malato fortunato, l’ho scoperto presto» Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Gli IPMN: le lesioni precancerose che possono anticipare di anni il tumore del pancreas Ultime notizie su Università Napoli Argomenti discussi: Tumori invisibili al sistema immunitario: scoperto il meccanismo; Perché l’immunoterapia oncologica spesso non funziona; I reni malati avvelenano il cuore: gli scienziati scoprono il meccanismo nascosto; Scoperto un meccanismo di sopravvivenza nei neuroni. Tumori, scoperto il meccanismo nascosto che scatena i cambiamenti geneticiTumori, ecco come si sviluppano: il ruolo chiave dei cambiamenti geneticiNumeri del cancro e rivoluzione geneticaOgni anno in Italia oltre 390 mila p ... assodigitale.it Tumori testa collo. Scoperto meccanismo nascosto di resistenza ai farmaciUna ricerca, frutto della collaborazione scientifica tra l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e l’Ospedale Universitario Charité di Berlino, svela come il tumore spegne i freni e continua a ... quotidianosanita.it Scoperto un meccanismo di insorgenza della sclerosi multipla @AnsaSalute | #ECM x.com Scoperto il meccanismo che 66 milioni di anni fa trasformò la Terra da serra tropicale a mondo glaciale Un nuovo studio suggerisce che una drastica diminuzione del calcio negli oceani potrebbe aver innescato il raffreddamento globale avvenuto circa 66 mili facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.