Il reato e la giustizia | al Ferdinando confronto con una top model un pm e un vicequestore

Brindisireport.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una intensa assemblea di istituto si è svolta presso l’auditorim del Liceo Scientifico dell’Iiss Epifanio Ferdinando di Mesagne. Tema dell’assemblea, interamente organizzata dai rappresentanti di istituto, Mattia Dellomonaco, Ilaria Sisinni e Riccardo De Nitto, “Il reato e la giustizia”.Ospiti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Giustizia, Nordio incontra Anm “Sintonia e confronto su temi concreti” - ROMA (ITALPRESS) – “E’ stata l’occasione per un confronto aperto e franco sui temi concreti delle giurisdizione”. Si legge su iltempo.it

Garante regionale vittime reato,giustizia è dovere quotidiano - Nel giorno del 33/mo anniversario della strage di Capaci, in cui morirono, il giudice Giovanni Falcone, con la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della ... Scrive ansa.it

Primo via libera al reato di femminicidio, c'è l'unanimità - Arriva il primo via libera in commissione Giustizia del Senato al ddl che introduce nell'ordinamento italiano il reato di femminicidio, punito con l'ergastolo. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Reato Giustizia Ferdinando Confronto