Con l' arresto di Andrea i Windsor devono prendere posizione E per Zara e Mike Tindall schierarsi contro Eugenia e Beatrice non è facile | ecco perché

Il caso Epstein ha portato all’arresto di Andrea Windsor, causando tensioni tra i membri della famiglia reale. La notizia ha scosso Zara e Mike Tindall, che si trovano a dover decidere come comportarsi con Eugenia e Beatrice, spesso schierate con lo zio. La decisione di Zara di restare distante dal fratellastro Eugenia ha creato malumore. La famiglia si trova ora a dover affrontare una situazione delicata, con le relazioni che si complicano giorno dopo giorno. La questione rimane aperta e ancora tutta da definire.

Il caso Epstein ha fatto, sta facendo e farà cadere molte teste. Una di queste è quella dell' ex principe Andrea, arrestato il 19 febbraio e già da tempo privato di tutti i titoli reali. Il suo coinvolgimento, insieme a quello dell'ex moglie Sarah Ferguson, ha costretto re Carlo a fare "piazza pulita" di tutti coloro che non manifestano un'etica coerente con quella che ci si aspetta dall'istituzione monarchica. E, a farne le spese, sono state anche le figlie di Sarah e Andrea, le principesse Eugenia e Beatrice (che, proprio per questo, starebbero pensando a rilasciare un'intervista congiunta per prendere le distanze dai genitori).

Zara e Mike Tindall sono volati in Australia per il torneo di polo Magic Millions. Felici e innamorati. C'era anche il migliore amico di HarryZara e Mike Tindall sono recentemente arrivati in Australia per partecipare al torneo di polo Magic Millions.

Eugenia e Beatrice di York stanno usando due modalità opposte per gestire la relazione con il padre Andrea dopo gli scandaliEugenia e Beatrice di York stanno adottando due approcci opposti nel rapporto con il padre Andrea, dopo gli scandali che hanno coinvolto il loro genitore.

