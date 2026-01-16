Andrea Mountbatten-Windsor abbandonato anche da Sarah Ferguson che non andrà a vivere con lui a Sandringham

Andrea Mountbatten-Windsor, recentemente privato di alcuni titoli e coinvolto in scandali, sta per lasciare il Royal Lodge, dove risiede dal 2002. La decisione si inserisce in un percorso di ridimensionamento delle sue attività ufficiali e di cambiamento di stile di vita. Anche Sarah Ferguson ha scelto di non trasferirsi con lui a Sandringham, segnando un nuovo capitolo nella vita dell'ex principe e della sua famiglia.

Nuova vita per Andrea Mountbatten-Windsor, che del titolo di principe non può più fregiarsi. L'ex Altezza reale è in procinto di lasciare il Royal Lodge, la prestigiosa residenza all'interno del parco di Windsor in cui risiede stabilmente con la famiglia dal 2002, quando ne prese possesso dopo la morte della nonna, la regina madre Elisabetta Bowes-Lyon. Il trasloco è già iniziato, come raccontano una serie di immagini pubblicate dalla stampa britannica: i furgoni davanti all'ingresso non lasciano alcun dubbio su cosa stia accadendo all'interno. Il tempo, del resto, incalza: l'ex duca di York dovrà lasciare libero il Royal Lodge entro il 25 gennaio.

