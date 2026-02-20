Scontro sul rettilineo a Biana due feriti

Il tardo mattino del 20 febbraio si è verificato un incidente sulla Statale 654 a Biana di Pontedellolio, quando due auto si sono scontrate frontalmente. La causa sembra essere stata una manovra azzardata di uno dei conducenti. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, che hanno portato in ospedale i due feriti, uno in condizioni più serie. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per permettere i rilievi della polizia. La dinamica dell’incidente resta sotto indagine.

Incidente stradale nella prima mattinata del 20 febbraio lungo il rettilineo della Statale 654 a Biana di Pontedellolio. Due auto si sono scontrate violentemente per cause ancora da chiarire da parte della polizia locale. Dopo l'impatto, sul posto insieme ai vigili del fuoco è arrivata un'ambulanza della Pubblica della Valnure e l'autoinfermieristica 118 di Farini. I due conducenti sono stati trasportati all'ospedale di Piacenza per ulteriori accertamenti.