Scontro all’alba a Biana lungo la 654 ferite due persone

20 dic 2025

Incidente frontale a Biana di Pontedellolio, lungo la Statale 654 della Valnure, poco prima dell’alba. Due auto coinvolte, con a bordo tre ragazzi: sul posto i vigili del fuoco di Piacenza, l’auto infermieristica del 118 di Fiorenzuola, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Rivergaro e quella. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

