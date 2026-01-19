Spagna deragliano due treni in Andalusia | 39 morti decine i feriti I dubbi del ministro | È un rettilineo com' è potuto succedere?

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, vicino ad Aldamuz, in provincia di Cordova. Due treni sono deragliati, causando la morte di 39 persone e il ricovero di numerosi feriti, alcuni in condizioni critiche. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, con il ministro che esprime sorpresa per l’accaduto, considerando il tratto rettilineo. La tragedia rappresenta un momento di grande preoccupazione per la regione e le autorità locali.

Incidente in Spagna, alle 19.39 di domenica 18 gennaio: due treni ad alta velocità sono deragliati all'altezza della località di Adamuz (Cordova), in Andalusia: secondo quanto riporta El Mundo, almeno 39 i morti, uno dei quali è il macchinista di uno dei treni, 170 feriti lievi e 73 persone ricoverate, 24 delle quali gravemente ferite (cinque sono in condizioni gravissime). Solo sul treno Iryo, diretto da Malaga a Madrid, ci sarebberostati almeno 21 morti e 22 feriti, secondo fonti della compagnia, che ha messo a disposizione un numero per i familiari dei passeggeri (900001402). Anche Renfe ha attivato un numero verde per notizie sui passeggeri del treno Alvia (900101020). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

