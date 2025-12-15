Medico morto nel frontale sulla Monti Lepini | trent'anni fa il decesso di moglie e figlio in un incidente

Trent'anni fa, nella stessa zona delle Monti Lepini, persero la vita la moglie e il figlio di Domenico Attinà, il medico deceduto sabato 13 dicembre in un incidente frontale. Un tragico intreccio di eventi che sottolinea la drammaticità di una strada nota per la sua pericolosità.

