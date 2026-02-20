Scontro auto-furgone a Collecchio paura per una perdita di carburante

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi a Collecchio, dove si è verificato un incidente stradale lungo strada dei Cavi. Per cause in corso di accertamento, un'auto e un furgone si sono scontrati, causando anche un abbondante sversamento di carburante sull'asfalto. La situazione ha reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata per evitare ulteriori rischi alla circolazione. L'episodio ha provocato attimi di paura tra i presenti, soprattutto a causa della presenza del carburante sulla strada. Non sono al momento disponibili ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.