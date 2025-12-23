Nella serata del 23 dicembre 2025, sulla superstrada 336 della Malpensa a Vanzaghello si è verificato un incidente tra un’auto e un furgone. L’impatto è stato fatale per una donna di 54 anni, che ha perso la vita nel tragico evento. L’incidente si è verificato nei pressi di Lonate Pozzolo, tra le province di Milano e Varese, e le autorità sono intervenute per gestire la situazione.

Vanzaghello, 23 dicembre 2025 – Dramma in serata sulla superstrada 336 della Malpensa, in territorio comunale di Vanzaghello, poco lontano da Lonate Pozzolo, ai confini fra le province di Milano e Varese. Verso le 19.15 si è verificato un incidente fra un’auto e un furgone. Ad avere la peggio è stata la conducente della vettura, una donna di 54 anni, deceduta per le ferite riportate nello schianto. La vittima. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno fatto del loro meglio per cercare di salvare la vita all’automobilista. Tutto, però, si è rivelato inutile. Troppo grave l’impatto, troppo importanti i traumi sofferti dalla donna, che è morta praticamente sul colpo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vanzaghello: scontro fra auto e furgone, muore una donna di 54 anni

Leggi anche: Schianto fra un’auto e un furgone a Montichiari: muore donna di 40 anni

Leggi anche: Muore a 62 anni nello scontro fra la sua moto e un furgone

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Incidente sulla Superstrada di Malpensa tra Lonate Pozzolo e Vanzaghello: morto una donna di 54 anni - 30 di martedì 23 dicembre e ha visto coinvolte due auto. varesenews.it

Scontro auto-furgone vicino Sant'Oreste: Alessio Scacchi muore in ospedale - Il cordoglio del Comune È morto poco dopo l'arrivo in ospedale Alessio Scacchi, l'automobilista rimasto ucciso in un inciden ... roma.corriere.it