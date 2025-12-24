Scontro tra auto e furgone nel Varesotto morta una donna | indagini in corso

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente tra un'auto e un furgone si è verificato sulla superstrada 336 vicino a Lonate Pozzolo, nel Varesotto. Purtroppo, l'impatto è stato fatale per una donna coinvolta. Sono in corso le indagini per accertare le cause dello scontro e chiarire le responsabilità.

Un'auto e un furgone si sono scontrati violentemente sulla superstrada 336 nei pressi di Lonate Pozzolo (Varese). Nello scontro ha perso la vita una donna di 54 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Scontro tra un’auto e una moto nel Varesotto, grave un 18enne: indagini in corso

Leggi anche: Scontro auto-moto nel Varesotto, morto un 19enne: indagini in corso

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

; Scontro tra auto e furgone nel Varesotto, morta una donna: indagini in corso; Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail alla barriera di Gallarate: gravissimo un 42enne.

scontro auto furgone varesottoScontro tra auto e furgone nel Varesotto, morta una donna: indagini in corso - Un'auto e un furgone si sono scontrati violentemente sulla superstrada 336 nei pressi di Lonate Pozzolo (Varese) ... fanpage.it

scontro auto furgone varesottoAuto della Polizia contro un furgone a Bari: gravi due poliziotti, andavano a sventare una rapina - È successo all'alba di oggi, 23 dicembre, tra via Cardassi e via De Giosa. fanpage.it

Incidente a Bari all’alba: violnto scontro tra volante della Polizia e furgone della frutta - In via De Giosa, una volante della Polizia e un furgone carico di frutta si sono scontrati ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.