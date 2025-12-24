Scontro tra auto e furgone nel Varesotto morta una donna | indagini in corso

Un incidente tra un'auto e un furgone si è verificato sulla superstrada 336 vicino a Lonate Pozzolo, nel Varesotto. Purtroppo, l'impatto è stato fatale per una donna coinvolta. Sono in corso le indagini per accertare le cause dello scontro e chiarire le responsabilità.

Un'auto e un furgone si sono scontrati violentemente sulla superstrada 336 nei pressi di Lonate Pozzolo (Varese). Nello scontro ha perso la vita una donna di 54 anni.

