Segue due ragazzine sole di 15 e 16 anni fin sotto casa e le stupra | Le pedinava su un monopattino elettrico

Due ragazzine di 15 e 16 anni sono state pedinate fino sotto casa e vittime di violenza, un episodio che ha scosso la comunità milanese. Un giovane ecuadoriano di 19 anni è stato fermato dai carabinieri, accusato di aver commesso due violenze sessuali. Un grave episodio che solleva ancora una volta il dibattito sulla sicurezza e sulla tutela dei minori.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.