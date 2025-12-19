Segue due ragazzine sole di 15 e 16 anni fin sotto casa e le stupra | Le pedinava su un monopattino elettrico

Due ragazzine di 15 e 16 anni sono state pedinate fino sotto casa e vittime di violenza, un episodio che ha scosso la comunità milanese. Un giovane ecuadoriano di 19 anni è stato fermato dai carabinieri, accusato di aver commesso due violenze sessuali. Un grave episodio che solleva ancora una volta il dibattito sulla sicurezza e sulla tutela dei minori.

Un cittadino ecuadoriano di 19 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri di Milano perché accusato di due casi di violenza sessuale. Le vittime, una ragazzina di 15 anni e una di un anno più grande, hanno denunciato di essere state stuprate una volta arrivate a casa. Il. 🔗 Leggi su Today.it

