Ore d' ansia per due ragazzi minorenni scomparsi da Ferrara | in corso le ricerche

Ferraratoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovanissimi scomparsi. Sono ore d’ansia per i familiari e gli amici di Yakoub Chemkhi e Ali Zitouni, nati entrambi in Tunisia nel 2008 e domiciliati presso il Pris di Ferrara. Di loro non si hanno più notizie ormai da martedì 2 dicembre. La denuncia della scomparsa è stata ricevuta dalla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

ore d ansia per due ragazzi minorenni scomparsi da ferrara in corso le ricerche

© Ferraratoday.it - Ore d'ansia per due ragazzi minorenni scomparsi da Ferrara: in corso le ricerche

