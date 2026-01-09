Sciopero di Trenitalia Trenord e Italo venerdì 9 sabato 10 e lunedì 12 Cub e Sgb | Per Ambrosio e la sicurezza dei lavoratori
Venerdì 9, sabato 10 e lunedì 12 gennaio si terranno scioperi di Trenitalia, Trenord e Italo, indetti dai sindacati Cub e Sgb. La mobilitazione, motivata dalla tragedia recente e dalle condizioni di sicurezza, mira a richiamare l’attenzione sulla tutela dei lavoratori e sulla sicurezza nel settore dei trasporti. L’astensione dal lavoro coinvolge il personale delle principali compagnie ferroviarie italiane, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle criticità del settore.
Per i sindacati, si tratta di una mobilitazione in risposta ad una morte che ha scosso il settore e mostrato la vulnerabilità di chi ogni giorno lavora a contatto con il pubblico Lo sciopero nazionale del personale Trenitalia, Trenord e Italo nei giorni 9, 10 e 12 gennaio nasce dall’onda emot. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
