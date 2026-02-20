Sci Campionato studentesco All’istituto Cerini il memorial Drei

L’istituto Cerini ha conquistato la vittoria all’undicesimo Sci Campionato studentesco, grazie al successo nel memorial Francesco Drei. La gara, che si è svolta a Corno alle Scale, ha visto la partecipazione di studenti delle scuole medie inferiori del Distretto Scolastico di Faenza. La competizione, organizzata dallo Sci Club Uoei Faenza, ha attirato numerosi giovani sciatori. La vittoria del Cerini è arrivata dopo una gara intensa, con alcuni concorrenti che hanno sfiorato il podio. La manifestazione continuerà con altre tappe nel calendario scolastico.

L'istituto Cerini ha vinto l'undicesima edizione del memorial Francesco Drei, la gara promozionale di slalom gigante per gli studenti delle scuole medie inferiori del Distretto Scolastico di Faenza, organizzata dallo Sci Club Uoei Faenza, disputatasi in questa edizione a Corno alle Scale. L'istituto Cerini (ex Carchidio-Strocchi) ha preceduto la scuola Europa e il Matteucci nella classifica valida per il trofeo creato dall'artista Goffredo Gaeta e offerto da Mirella Venturi a ricordo del marito Francesco Drei. Erano settanta i giovani sciatori che hanno gareggiato sulla pista Tomba 2, e migliori tempi assoluti femminile e maschile sono stati di Aurora Bezzi (Cerini) e Giulio Spada (Europa).