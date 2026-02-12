Chiusura dei plessi Manzoni e Cerini slitta il confronto in Consiglio La minoranza | Uno schiaffo alla trasparenza

La decisione di chiudere i plessi Manzoni e Cerini ha provocato proteste tra i cittadini e la minoranza. Il confronto in Consiglio comunale è stato rinviato, lasciando aperte molte domande sulla gestione delle scuole. La minoranza critica duramente la scelta, definendola “uno schiaffo alla trasparenza” e al diritto dei cittadini di conoscere cosa succederà alle scuole di Forlì. La tensione resta alta mentre si aspettano nuovi sviluppi.

“Uno schiaffo alla trasparenza e al diritto dei cittadini di conoscere la verità sul futuro delle scuole forlivesi”. Così i Gruppi di opposizione in Consiglio comunale definiscono la decisione della maggioranza di votare il rinvio della mozione riguardante la chiusura dei plessi Manzoni e Cerini e l’accorpamento degli Istituti comprensivi 4 e 9. “Siamo davanti a una maggioranza che, incapace di rispondere nel merito ai rilievi documentati che abbiamo portato in aula, sceglie la via del silenzio e del rinvio - dichiarano i consiglieri di opposizione -. Rinviare la discussione su un tema che tocca centinaia di famiglie, docenti e studenti significa solo una cosa: avere paura del dibattito pubblico e voler nascondere le proprie inadempienze”.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Manzoni Cerini

Questa mattina i plessi scolastici Manzoni e Cerini sono stati chiusi senza preavviso, lasciando studenti e genitori senza certezze.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Manzoni Cerini

Argomenti discussi: Messa in sicurezza dei plessi, 530mila euro nel portafogli del Comune; L’istituto comprensivo Gatti-Manzoni-Augruso si prepara a cambiare nome: il Consiglio di istituto ha deciso di intestare la scuola a Paolo Diano e Francesco Ferlaino, lametini che si sono distinti per il loro valore nel campo della legalità e della giustizia; Niscemi verso un barlume di normalità dopo la frana. Stamane riaperte le scuole.

