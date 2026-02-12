Chiusura dei plessi Manzoni e Cerini slitta il confronto in Consiglio La maggioranza | Uno schiaffo alla trasparenza

Questa mattina i plessi scolastici Manzoni e Cerini sono stati chiusi senza preavviso, lasciando studenti e genitori senza certezze. La decisione ha provocato reazioni dure e ha fatto slittare il confronto previsto in Consiglio comunale, che ora potrebbe essere rinviato. La maggioranza politica parla di “schiaffo alla trasparenza”, mentre i cittadini chiedono risposte chiare sul destino delle scuole.

“Uno schiaffo alla trasparenza e al diritto dei cittadini di conoscere la verità sul futuro delle scuole forlivesi”. Così i Gruppi di opposizione in Consiglio comunale definiscono la decisione della maggioranza di votare il rinvio della mozione riguardante la chiusura dei plessi Manzoni e Cerini e l’accorpamento degli Istituti comprensivi 4 e 9. “Siamo davanti a una maggioranza che, incapace di rispondere nel merito ai rilievi documentati che abbiamo portato in aula, sceglie la via del silenzio e del rinvio - dichiarano i consiglieri di opposizione -. Rinviare la discussione su un tema che tocca centinaia di famiglie, docenti e studenti significa solo una cosa: avere paura del dibattito pubblico e voler nascondere le proprie inadempienze”.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Manzoni Cerini

Il dibattito sulla legge elettorale prosegue con l'intervento di Meloni, che esprime la speranza di un confronto costruttivo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Manzoni Cerini

Argomenti discussi: Messa in sicurezza dei plessi, 530mila euro nel portafogli del Comune; L’istituto comprensivo Gatti-Manzoni-Augruso si prepara a cambiare nome: il Consiglio di istituto ha deciso di intestare la scuola a Paolo Diano e Francesco Ferlaino, lametini che si sono distinti per il loro valore nel campo della legalità e della giustizia; Niscemi verso un barlume di normalità dopo la frana. Stamane riaperte le scuole.

Bari, via Manzoni verso la pedonalizzazione: da domani chiusura dei due isolati tra piazza Garibaldi e via CalefatiCon l’avvio del cantiere sui due isolati a ridosso di piazza Garibaldi prende sempre più forma la nuova strada pedonale – ha dichiarato l’assessore Scaramuzzi –. I residenti e i commercianti ci ... giornaledipuglia.com

Allerta arancione, chiusi i plessi dell’Istituto Comprensivo “Torregrotta” Allerta arancione diramata della Protezione Civile per la provincia tirrenica messinese e chiusura precauzionale delle scuole in tanti centri, come nei plessi dell'Istituto Comprensivo "Torre - facebook.com facebook