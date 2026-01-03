Meloni difende l’intervento Usa in Venezuela Schlein attacca | Trump viola il diritto internazionale

Il governo italiano ha emesso una nota ufficiale in merito all’intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela, confermando la posizione di sostegno di Palazzo Chigi. La comunicazione segue i colloqui tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. La vicenda ha suscitato anche reazioni politiche, con la leader del Partito Democratico, Elly Schlein, criticando l’azione statunitense e contestando la violazione del diritto internazionale.

Roma. La linea del governo italiano sull’operazione militare decisa dagli Stati Uniti in Venezuela prende forma in una nota ufficiale di Palazzo Chigi, diffusa dopo i contatti avviati fin dalle prime ore dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Pur ribadendo che l’azione militare esterna “non è la strada da percorrere” per porre fine ai regimi autoritari, l’esecutivo considera legittimo un intervento di natura difensiva contro minacce alla sicurezza nazionale, come nel caso di entità statuali accusate di favorire il narcotraffico. Nel documento si ricorda la posizione storica dell’Italia sul Venezuela, da sempre schierata a sostegno dell’aspirazione del popolo venezuelano a una transizione democratica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Meloni difende l’intervento Usa in Venezuela, Schlein attacca: “Trump viola il diritto internazionale” Leggi anche: Meloni: "Intervento Usa in Venezuela legittimo". Schlein: "Trump vìola diritto internazionale" Leggi anche: Attacco Usa in Venezuela, Schlein e Conte: “Aggressione di Trump viola diritto internazionale” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Meloni: se l’Europa vuole essere grande deve difendersi da sola - “È un processo inevitabile ma è un’occasione per noi, ha un costo economico chiaramente ma produce una libertà politica”. ilsole24ore.com Meloni: "Non vedo incrinarsi i rapporti con gli Usa ma l'Europa deve sapersi difendere da sola" - Una riforma economica" "Non parlerei di un incrinarsi dei rapporti tra Usa ed Europa. ilfoglio.it Meloni difende il piano Trump per l’Ucraina: “Buon punto di partenza, fa pressione anche sulla Russia” - Il piano proposto da Donald Trump per la pace in Ucraina, criticato da più parti perché troppo favorevole alla Russia, è stato invece difeso dalla presidente del Consiglio Meloni: “Ci sono dei punti ... fanpage.it La Manovra 2026 diventa legge: Meloni difende le scelte, opposizioni all’attacco. Approvata alla Camera la legge di bilancio 2026. Il governo rivendica serietà e responsabilità, ma le opposizioni parlano di austerità e diseguaglianze - https://www.ilmetropolita - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.