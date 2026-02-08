Salerno | dibattito sul referendum giustizia tra efficienza e difesa dei valori costituzionali

A Salerno si prepara un dibattito acceso sul referendum sulla giustizia. Lunedì 9 febbraio, cittadini, esperti e politici si riuniscono alla Casa del Volontariato per discutere di come migliorare l’efficienza del sistema giudiziario e difendere i principi della Costituzione. La discussione si concentra sulle proposte di riforma e sulle conseguenze per il futuro della giustizia italiana.

Il futuro della giustizia italiana sarà al centro di un acceso dibattito pubblico che si terrà lunedì 9 febbraio a Salerno, presso la Casa del Volontariato in via F. Patella. L'iniziativa, intitolata con un eloquente "È giusto dire di NO", si propone di analizzare le implicazioni del referendum sulla giustizia e di sollecitare un voto consapevole, orientato al rifiuto delle proposte di riforma avanzate dal governo. L'evento, che si preannuncia carico di significati, arriva in un momento particolarmente delicato per il sistema giudiziario italiano, scosso da polemiche e da un acceso confronto politico sulla necessità di intervenire per garantire maggiore efficienza e rapidità nei processi.

