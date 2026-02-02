Calciomercato Juve la società bianconera chiude la porta a questa cessione | le ultimissime novità

La Juventus ha deciso di non cedere uno dei suoi giocatori più importanti. La società ha respinto le offerte arrivate finora e si prepara a blindare il suo punto fermo in vista della prossima stagione. La trattativa sembra essere ufficialmente chiusa, almeno per ora.

Calciomercato Juve, la società bianconera chiude la porta a questa cessione importante: le ultimissime novità che provengono dalla Continassa. La Juve non ha alcuna intenzione di smantellare il proprio reparto avanzato in questa fase cruciale della stagione. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari attraverso il suo profilo X, al momento non emerge nessun segnale di partenza per Edon Zhegrova, malgrado le recenti manifestazioni di interesse giunte ai bianconeri. CALCIOMERCATO JUVE, LE ULTIME L’esterno offensivo è finito nei radar di altri club, ma la porta in uscita resta sbarrata. La dirigenza, infatti, non prende in considerazione l’idea di privarsi di una pedina del genere e non ha avviato alcuna trattativa per la sua vendita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

