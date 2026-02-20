Schifani dopo il ciclone | Jonio protetto 5 cantieri per un litorale

Renato Schifani ha visitato questa mattina Santa Teresa di Riva, dopo il passaggio del ciclone che ha provocato danni lungo la costa. La visita ha avuto lo scopo di verificare lo stato dei cinque cantieri aperti per rafforzare le difese del litorale jonico. Durante il sopralluogo, il presidente ha osservato le barriere di protezione e le opere in corso, destinate a prevenire futuri allagamenti e mareggiate. La regione ha intensificato gli interventi per mettere in sicurezza la zona e limitare i danni nelle prossime tempeste.

Schifani tra Ciclone e Riconsegna: Affronta le Ferite del Maltempo. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha visitato questa mattina Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, per constatare il completamento dei lavori di protezione del litorale jonico. La tappa rientra in un più ampio monitoraggio dei cantieri attivati dopo il passaggio del ciclone Harry e testimonia l'impegno regionale nella mitigazione dei rischi idrogeologici che affliggono l'isola. La visita ha rappresentato anche un'occasione per un confronto diretto con i sindaci della zona e per valutare lo stato di avanzamento degli interventi urgenti.