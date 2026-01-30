Danni dopo il ciclone Harry controlli congiunti sul litorale

Carabinieri e capitaneria di porto hanno iniziato controlli congiunti lungo la costa colpita dal ciclone Harry. Le forze dell’ordine stanno verificando che non ci siano abusi o situazioni di pericolo dopo il maltempo. Diversi punti sono stati ispezionati, e si stanno monitorando le condizioni delle strutture danneggiate. La situazione rimane sotto stretta osservazione mentre si lavora per ripristinare la normalità.

Carabinieri e capitaneria di porto hanno avviato controlli congiunti lungo la fascia costiera colpita dal maltempo causato dal ciclone "Harry". Le verifiche, coordinate dal comando provinciale e dalla Capitaneria di Porto Empedocle, riguardano il rispetto delle norme sul demanio marittimo e la tutela ambientale, con l'obiettivo di contrastare eventuali abusi, prevenire fenomeni di erosione e salvaguardare il litorale. Particolare attenzione è stata riservata alla costa di Eraclea Minoa, dove i controlli sono stati intensificati anche a seguito di segnalazioni provenienti da associazioni ambientaliste.

