Schiaffo della Corte suprema ai dazi | chi sono i 3 giudici conservatori che hanno tradito Trump

Tre giudici conservatori della Corte Suprema hanno deciso di opporsi ai dazi di Trump, votando contro la maggioranza. Questa scelta ha portato alla bocciatura delle tariffe doganali imposte dal precedente presidente su prodotti importati, tra cui acciaio e alluminio. La decisione si è concretizzata con un risultato di sei a tre, segnando una frattura tra i giudici conservatori e la politica commerciale adottata dall’amministrazione precedente. La vicenda ha suscitato molte discussioni tra gli esperti di diritto.

La decisione della Corte Suprema che ha bocciato i dazi imposti da Donald Trump ai partner commerciali degli Usa è stata votata con sei voti favorevoli e tre contrari, con tre giudici conservatori che si sono uniti ai tre giudici 'liberal'. La bocciatura dei dazi è stata votata dalle giudici di area progressista Sonia Sotomayor, Elena Kagan e Ketanji Brown Jackson; con loro hanno votato i giudici conservatori Amy Coney Barrett (nominata nel 2020 da Donald Trump). Neil Gorsuch (scelto sempre dal tycoon nel 2017) e il chief justice John Roberts, scelto nel 2005 dal presidente repubblicano Goerge W.