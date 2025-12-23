Trump fermato dalla Corte Suprema | niente Guardia Nazionale a Chicago divisi i giudici conservatori

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto la richiesta di Donald Trump di invocare la Guardia Nazionale a Chicago. La decisione, presa con giudici conservatori divisi, rappresenta un’importante pronuncia sulla gestione delle forze di sicurezza nelle aree urbane. La vicenda si inserisce nel contesto delle delicate dinamiche politiche e giudiziarie che caratterizzano l’attuale amministrazione.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto la richiesta di Donald Trump di schierare la Guardia Nazionale a Chicago, segnando una battuta d’arresto per il presidente. La decisione, riportata da Nbc News, riguarda al momento solo la città dell’Illinois, ma potrebbe avere effetti anche su eventuali tentativi di dispiegamento militare in altre aree urbane. La sentenza ha evidenziato divisioni tra i giudici conservatori: dei sei presenti, tre hanno sostenuto il dispiegamento delle truppe e tre vi si sono opposti. I tre giudici liberali si sono schierati con i contrari, determinando così il blocco dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Open.online

La Corte Suprema blocca Trump: no al dispiegamento dei soldati della Guardia Nazionale a Chicago - L’invio di militari della Guardia Nazionale è possibile solo in circostanze “ eccezionali ” e, allo stato attuale, il governo non ha indicato una base giuridica che consenta all’esercito di far rispet ... ilfattoquotidiano.it